Rosenberger-Gruppe wird chinesisch

Der Raststätten-Marktführer auf den österreichischen Autobahnen wechselte in den vergangenen Tagen den Besitzer: Die Rosenberger Restaurant GmbH., die mit 19 Autobahnrestaurants und einem „Markt“-Restaurant in der Wiener Innenstadt rund 40 Millionen Euro umsetzt, wurde an chinesische Investoren verkauft.

Die Käufer – zwei Unternehmer-Familien aus China, die ihre Identität vorerst geheim halten wollen – legten dem Vernehmen nach gut 20 Millionen Euro auf den Tisch. Wovon die Eigentümer-Familie freilich nur rund 1,5 Millionen als eigentlichen Kaufpreis einstreifen dürfte. Denn der größte Teil der kolportierten Summe entfällt auf die Übernahme von Krediten in Höhe von gut 18 Millionen Euro.