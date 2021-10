Rohstoffpreise steigen: Automatenkaffee wird fünf bis zehn Prozent teurer

"Wir haben so etwas wie einen Cappuccino-Indikator: Wenn weniger Menschen in den Betrieben sind, wird weniger Kaffee in den Pausen konsumiert. Das spüren wir von der Stunde null." Genauso schnell springe der Umsatz aber auch wieder an, wenn die Menschen an den Arbeitsplatz zurückkehrten.

Daher habe cafe+co in zwölf Monaten mit Coronamaßnahmen etwa 40 Mio. Euro Umsatz verloren. Das aktuelle Geschäftsjahr werde mit "plus/minus 215 Mio. Euro Umsatz" abschließen - verglichen mit etwa 250 Mio. Euro in einem "normalen" Jahr. Zugleich wird cafe+co im neuen Geschäftsjahr mit gut 34 Mio. Euro so viel investieren wie nie zuvor, in Digitalisierung und weiteres Wachstum.

Nachhaltiger Anbau

Große Themen seien die Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Inzwischen sei es normaler Bestandteil von Ausschreibungen, nachhaltigen Anbau des Kaffees und Papierbecher zu verlangen. In einzelnen Ländern ist auch die Bezahlung per App oder Kreditkarte stark gefragt.