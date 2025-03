Roboterkellner und KI-Rezeption: Die Zukunft des Gastgewerbes

Einige Gastronomen und Hoteliers versuchen die fehlenden Mitarbeiter durch digitale Alternativen zu ersetzen, um grantige Gäste und schlechte Onlinebewertungen zu vermeiden. Der KURIER hat mit drei Unternehmern gesprochen, die solche Hightech-Helfer anbieten und so vom Fachkräftemangel im Gastgewerbe profitieren.

Kellner mit Katzenohren

Wie etwa Barbara Novak, die mit ihrem Unternehmen Simply Robotic verschiedene Roboter für Gastro und Hotels anbietet. Der Verkaufsschlager im Gastrobereich ist der Servierroboter „Bella“. Das Gerät mit den Katzenohren kostet etwa 14.500 Euro und stammt – so wie alle Roboter des Unternehmens aus China.

Zwar würden die Roboterkellner menschliches Servicepersonal nicht ersetzen, könnten aber unliebsame Aufgaben, wie etwa das Abservieren übernehmen. „Gerade bei größeren Gruppen muss der Kellner dann nicht mehrmals hin- und hergehen, sondern der Roboter bringt die dreckigen Teller weg und der Kellner bleibt beim Tisch und nimmt Bestellungen fürs Dessert auf“, sagt Novak dem KURIER.

Roboterbutler erledigt den Zimmerservice

Neben dem Roboterkellner bietet Simply Robotic auch Reinigungsmaschinen und sogar einen Roboterbutler an. Dieser käme in Hotels zum Einsatz und könne dort etwa nachts den Zimmerservice übernehmen, wenn kaum Personal im Dienst ist. Was laut Novak „in China bereits gang und gäbe“ sei, werde auch in Österreich immer stärker nachgefragt.

So konnte Simply Robotic seinen Umsatz allein von 2023 auf 2024 um 15 Prozent steigern. Auch Novak selbst nutzt die Roboter in dem Hotel und den zwei Restaurants, die sie betreibt. Vor allem Gäste mit Kindern kämen häufig nur deswegen ins Lokal, auch viele Ältere seien interessiert am Hightech-Service.