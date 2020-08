Robinhood und Co.: Chancen und Risiken der Trading-Apps

Etwa mit Gold. „Bisher wurde Gold von 9 bis 17 Uhr gehandelt. Unsere Frage ist: Warum kann man Gold nicht am Sonntag um 2 Uhr in der Früh kaufen?“ Seit einem Jahr ist das bei Bitpanda auch tatsächlich möglich, es laufe gut, sagt CEO Paul Klanschek. Wann auch Aktien und ETFs bei Bitpanda gehandelt werden können? „Es ist sehr konkret, jedoch gibt es noch keine Details dazu. Aber es wird kommen.“

Der Vergleich mit Robinhood stört Klanschek nicht, auch wenn die US-Konkurrenz in seinem Angebot aktuell um einiges weiter geht als Bitpanda. „Ich bin seit Jahren Robinhood-Fan“, sagt er. Unerfahrenen Nutzern die Aktien-Welt zu ermöglichen, sei aber natürlich ein Problem.

Dass jemand sein gesamtes Erspartes verliert, müsse „in den Grundzügen“ verhindert werden. „Das muss ein geschlossenes System sein. Normale Retailkunden dürfen nie mehr verlieren können, als sie einzahlen.“ Man selbst steuere mit der Bitpanda-Akademie gegen, außerdem seien die Regulatorien in Europa auch viel strenger als in den USA.

Den für Bitpanda gesteckten Zielen käme man immer näher, so Klanschek. „Unser größtes Ziel ist es, eine einheitliche Plattform zu schaffen, auf der man alle Investmententscheidungen treffen und all sein Geld investieren kann“ – also auch etwa in Immobilien. Auch sogenanntes Robo Advising, also automatisierte Vorschläge für Handelsentscheidungen, kann er sich für die Zukunft vorstellen. Bis Ende des Jahres will Bitpanda den Mitarbeiterstand von gut 220 auf 300 aufstocken.