RLB OÖ und Steiermark legen IT-Töchter zusammen

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und die Raiffeisen-Landesbank Steiermark legen ihre IT-Unternehmen GRZ IT Center GmbH und Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH (RICS) zusammen. Das neue gemeinsame Banken-Rechenzentrum soll den Namen RAITEC GmbH tragen. Alle Mitarbeiter - 455 des GRZ und 94 des RICS - werden übernommen, teilten die Banken am Freitag mit, man suche sogar weiteres Personal.

Der Eintrag ins Firmenbuch werde in den kommenden Wochen erfolgen. Man wolle mit der Zusammenlegung "noch effizientere Strukturen für die Umsetzung von IT-Projekten schaffen", so die Generaldirektoren Heinrich Schaller (OÖ) und Martin Schaller (Steiermark). Die Standorte des GRZ in Linz, Salzburg, Innsbruck sowie jener des RICS in Raaba-Grambach bleiben erhalten.

Umsätze

Das GRZ IT Center erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 144,1 Mio. Euro, das RICS einen von 40,9 Mio. Euro. Kerngeschäft ist der IT-Betrieb von Banken. Zu den Hauptkunden zählt die Raiffeisenbankengruppe Österreich, darüber hinaus aber auch Banken außerhalb des Raiffeisen-Sektors.