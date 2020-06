Bankenabgabe als Gefahr für den Standort

Es ist nicht unser Ziel, dass wir abwandern. Aber die Belastungen haben eine kritische Masse erreicht." Heinrich Schaller, Chef der Raiffeisenlandesbank OÖ, macht kein Hehl daraus, wie sehr er sich über die Höhe der heimischen Bankenabgabe (mehr dazu) ärgert. Mit einer Zentrale in Passau würde die RLB OÖ nur fünf Millionen Euro an Bankenabgabe zahlen. Mit einer Zentrale wie jetzt in Linz fallen 34 Millionen an. "Wir wollen nicht auswandern, aber es wäre falsch, es nicht zu prüfen", sagt der Bankchef. Die hohe Bankenabgabe gefährde den Wirtschaftsstandort. Von einem runden Tisch mit der Politik erhofft er sich, "dass es doch zu Erleichterungen kommt".