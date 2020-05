Ringen um nächste Steuerreform

Das Modell Fekter Geht es nach der Finanzministerin, soll der Eingangssteuersatz bei der Lohnsteuer von 36,5 Prozent auf 25 Prozent sinken. Der liegt im internationalen Vergleich extrem hoch – nur Island hat einen höheren. Als Möglichkeit zur Gegenfinanzierung nannte Fekter im KURIER die Streichung zahlreicher Ausnahmen – 3,5 Milliarden Euro an Sparpotenzial ortet Fekter.

Das Modell SPÖ Auch der Koalitionspartner will die Lohnsteuern senken – allerdings vor allem durch höhere Vermögenssteuern: Laut Finanzstaatssekretär Andreas Schieder machen Vermögenssteuern in Österreich nur 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Das sei „der drittniedrigste Wert in der OECD“. Sein Ziel: In Summe 2,5 Milliarden Euro durch Vermögens-, Schenkungs- und Erbschaftssteuer holen – mit einem Freibetrag von einer Million Euro. 99 Prozent der Österreicher würde das nicht treffen, meint Schieder.

Flat Tax Das Team Stronach und das BZÖ haben eine Flat Tax ins Spiel gebracht – also einen einheitlichen Steuersatz, unabhängig vom Einkommen. Stronach will den Steuersatz innerhalb von fünf Jahren auf 25 Prozent senken. Das BZÖ will einen Einheitssteuersatz von 39 Prozent inklusive Sozialversicherung mit einem Freibetrag von 11.000 Euro. Das soll die kleinen Einkommen entlasten. BZÖ-Chef Josef Bucher: Bei einem Brutto-Monatslohn von 2000 Euro würde ein Bürger im Jahr 1300 Euro mehr haben.“

Einheitstarif Steuerexperten wie Klaus Hübner von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder plädieren ebenfalls für die Zusammenfassung von Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Hübner: „Das wäre ein Riesenschritt in der Vereinfachung des Steuersystems.“ Zwar gäbe es einen einmaligen Umstellungsaufwand, „langfristig würde sich der Staat aber 5000 bis 7000 Beamte sparen.“ Die ersten 10.000 bis 12.000 Euro wären abgabenfrei, danach würden auf das Einkommen 40 bis 44 Prozent Abgaben fällig. Durch die Streichung der Begünstigung von 13./14. Gehalt könnte man den Eingangssteuersatz senken. Hübner ist aber skeptisch: „Bevor die Sechstel-Begünstigung abgeschafft wird, wird Österreich zwei mal Fußballweltmeister.“