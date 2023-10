Ringen um milliardenschwere Staatshilfen für Siemens Energy

Soll der finanziell angeschlagenen Energietechnik-Konzern Siemens Energy mit Steuergeld saniert werden? Um diese Frage tobt in Deutschland eine heftige Debatte, nachdem der wegen massiver Verluste im Windkraftgeschäft in Schieflage geratene Börsekonzern um Staatshilfe angesucht hat.

Wie am Donnerstag erstmals durchsickerte, verhandelt Siemens Energy mit der Regierung über Bürgschaften für Kredite in der Höhe von 16 Milliarden Euro. Der Konzern sitzt auf einem Auftragsbestand von 110 Milliarden Euro. Wegen der Krise der Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa befürchtet er Schwierigkeiten in den Gesprächen mit Banken über diverse Garantien für Großprojekte. In der Industrie ist es üblich, dass Unternehmen bei Großprojekten ihre Leistungen mit Kreditlinien von Banken absichern müssen.

Die Regierung bestätigte am Freitag entsprechende Gespräche mit Siemens Energy. Kanzler Olaf Scholz betonte, das Unternehmen sei „sehr wichtig“ für die grüne Transformation der deutschen Wirtschaft. Details darüber, wie hoch die Staatshilfen ausfallen könnten, gab es zunächst nicht.