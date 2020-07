Ringen um Fusion von "3" und Orange

Davon will Österreichs "3"-Chef Jan Trionow aber nichts wissen. "Die Bedenken der EU betreffen nur den Wegfall eines vierten Betreibers." Ein potenzieller Frequenztausch für LTE habe mit dem Zusammenschluss nichts zu tun, da diese Thematik in gleicher Weise auch ohne Merger bestehe.

Ohne weitere Zugeständnisse wird es laut dem Insider für "3" aber schwierig. Denn die EU sehe diese Fusion als Präzedenzfall für weitere Fusionen im Telekombereich an. Lässt "3" den Plan fallen, käme auch die mit 1,1 Milliarden Euro verschuldete Orange in Probleme. "Ein strukturierter Ausgleich mit den Banken könnte bereits in Vorbereitung sein." Orange wollte dies nicht kommentieren. Auch könnte die Telekom Austria in ihrer jetzigen Lage von der Übernahme der Orange-Tochter Yesss! noch zurücktreten. Das würde den Deal ebenfalls massiv gefährden.