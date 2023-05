Rhône Capital will Minderheitsbeteilung an RHI Magnesita

Der Private-Equity-Investor Rhône Capital will auf indirektem Weg wieder beim in Wien und London börsennotierten Feuerfestkonzern RHI Magnesita einsteigen. Am Dienstag hat die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von der Rhône Holdings VI (einem Rhône-Fonds) kontrolliert wird, ein Angebot für 20 Prozent der RHI Magnesita-Aktien gelegt. Geboten wird ein Preis von 28,5 britischen Pfund (32,83 Euro) pro Titel.

