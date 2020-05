RHI spürt Probleme in der Stahlindustrie

Wachsen will Struzl vor allem in Russland und den USA. In Europa ortet er hingegen politische Hindernisse. „Es wird alles zu Tode reguliert und besteuert, wir werden in 50 Jahren zu Jägern und Sammlern.“

Unzufrieden ist Struzl auch mit der Entwicklung in Brasilien, wo der Bau eines neuen Werks gestoppt wurde. Grund seien „irre Importzölle von bis zu 35 Prozent sowie Antidumping-Zölle“. Die RHI versuche nun mit lokalen Partnern an Rohstoffe in dem Land zu gelangen.