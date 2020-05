RHI-Chef Struzl: "Feuerfest anziehen"

Ich habe noch einmal eine herausragende Arbeit für drei bis fünf Jahre gesucht, ich will noch etwas bewegen. Und in dieser Firma kann man viel bewegen." Franz Struzl, der am Mittwoch überraschend für die nächsten drei Jahre zum neuen RHI-Chef gekürt wurde, hat für den heimischen Feuerfest-Konzern ehrgeizige Pläne. Wichtigstes Ziel des ehemaligen voestalpine-Chefs ist die Steigerung der Marktanteile in den so genannten BRIC-Staaten ( Brasilien, Russland, Indien, China). In Brasilien beginnt die RHI kommende Woche mit dem Bau eines eigenen Werkes. In Russland will Struzl, der diesen Markt aus seiner Voest-Vergangenheit sehr gut kennt, in erster Linie das Geschäft mit der Stahl-, aber auch mit der Zement und Aluminiumindustrie ankurbeln. Struzl: "Die RHI muss sich noch stärker dort positionieren, wo der künftige Markt liegt."