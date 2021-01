Rheinmetall MAN Military Vehicles: Von Liesing in die ganze Welt

Vor allem die Deutsche Bundeswehr und die Britische Armee gelten als treue Kunden von RMMV, doch auch Australien hat kürzlich einen Folgeauftrag für 1.000 weitere Lastkraftwagen erteilt, mehr als 2.500 befinden sich bereits in Down Under. Weltweit sind rund 25.000 Logistikfahrzeuge von RMMV im Einsatz.

An jedem Fahrgestell haben die Arbeiter in Wien bis zu 1.000 Schrauben angebracht, auch hier läuft die Produktion nach demselben Prinzip wie bei den Fahrerhäusern. Es dauert nur eine Dreiviertelstunde – inklusive Sicherheitscheck der Schrauben – pro Arbeitstakt.

1.200 Menschen arbeiten im RMMV-Werk, wo derzeit strenge Maskenpflicht herrscht. Volumen-Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat das Unternehmen nicht: „Unsere Aufträge sind so langfristig, dass wir bis übernächstes Jahr ausgelastet sind“, sagt Kayser. Für fünf Wochen musste der Betrieb am Anfang des ersten Lockdowns schließen, mittlerweile gelten strikte Sicherheitsmaßnahmen: „Seit einigen Wochen bieten wir für unsere Mitarbeiter Schnelltests an, unser ausgefeiltes Hygienekonzept hat sich bewährt und auch die Abstandsregeln können bei uns gut eingehalten werden. Den Rückstand der fünf Wochen haben wir mittlerweile wieder aufgeholt.“