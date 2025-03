Rheinmetall: Höhenflug an der Börse mit Panzern und Kanonen

Viele Jahre lang tänzelte der Aktienkurs von Rheinmetall um die 50-Euro-Marke. Manchmal stieg er für ein paar Monate über 100 Euro, dann ging es wieder abwärts. Im Februar 2022 ging dann plötzlich die Post ab, nachdem Russland seine Invasion der Ukraine gestartet hatte. Die Aktie von Deutschlands größtem Rüstungskonzern erlebt einen noch nie gekannten Höhenflug . Am Donnerstag kletterte der Kurs erstmals auf über 1.000 Euro .

"Wachstum, wie wir es noch nie hatten" Rund um die Welt wird seit drei Jahren viel Geld in die militärische Verteidigung gesteckt. Rheinmetall erhielt Aufträge im Milliardenwert. Das Unternehmen stellt Panzer, Militärlastwagen, Artillerie- und Flugabwehrgeschütze sowie Munition her. Die Produkte werden nicht nur im Kriegsgebiet in der Ukraine dringend benötigt, auch Europas Armeen werden hochgerüstet. US-Präsident Donald Trump zwingt seine NATO-Partner quasi dazu. "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten", sagt Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Ich glaube, für unser Unternehmen bedeutet das, dass wir noch mehr wachsen müssen als bisher gedacht." Während andere Industriebereiche unter der schwachen Konjunktur leiden, wird der Rüstungsbereich stark ausgebaut. In Deutschland könnten in dem Sektor über 200.000 neue Jobs entstehen.

Investition in zwei österreichische Standorte In Österreich hat Rheinmetall zwei Standorte. In Wien hält der Konzern 51 Prozent an einem Lastwagen-Joint-Venture mit MAN. Die Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich Gmbh (kurz: RMMV) hat einen Auftragsbestand, von dem viele andere Unternehmen nur träumen können und erweitert seine Produktion. "Papi", wie Papperger intern liebevoll genannt wird, lässt großzügig Geld springen. Im oberösterreichischen Schwanenstadt stellt die Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH 40-Millimeter-Munitionen her. Das Wiener Unternehmen beschäftigt rund 1.400 Personen, jenes in Schwanenstadt rund 50. Vor allem der oberösterreichische Standort soll in den nächsten Jahren deutlich anwachsen.

Rüstungsbranche wächst weltweit Der weltweite Anstieg bei Verteidigungsausgaben verleiht der Rüstungsindustrie seit 2022 einen gigantischen Schub. Rheinmetall ist dabei nur ein Unternehmen von vielen, die davon profitieren. Laut der Rangliste des internationalen Friedensforschungsinstiuts in Stockholm (SIPRI) liegt das deutsche Unternehmen gar nur auf dem 26. Platz weltweit, gemessen nach Umsatz. Lockheed Martin aus den USA ist mehr als zehn Mal so groß. Der größte europäische Player ist BAE Systems aus Großbritannien auf Platz 6. Airbus (Platz 12) ist die erste Adresse in der EU. Dominant am Weltmarkt sind US-Unternehmen. Den größten Aufschwung erlebt aber derzeit Europas Rüstungsbranche. Laut dem Industrieverband ASD wuchs sie 2023 um 16,9 Prozent. Über 580.000 Europäer sind in der Rüstungsindustrie tätig. Ihre Unternehmen haben 2023 knapp 160 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Der weltweite Umsatz im Rüstungsbereich wird 2023 auf 632 Milliarden Dollar (607 Milliarden Euro) geschätzt. Auch österreichische Unternehmen naschen an diesem Kuchen mit. Neben Schusswaffenherstellern wie Glock oder Steyr Arms gibt es hierzulande einige Unternehmen, die eigentlich zivile Produkte anbieten, welche aber auch militärisch eingesetzt werden können. Dazu zählen etwa Kräne von Palfinger, Drohnen von Schiebel, aber auch Feuerwehrausstatter und Flugzeugbauer. In Deutschland zählen neben Rheinmetall auch der Panzerhersteller KNDS, ThyssenKrupp, Hensoldt und Diehl zu den größten Rüstungsunternehmen.

Vom Russlandfreund zum Feind Für Russlands Präsident Wladimir Putin ist der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende zum Feindbild geworden. Er sprach sich stets für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine aus und landete dafür auf Putins Abschussliste. Anfang 2024 haben US-Geheimdienste russische Mordpläne gegen mehrere Führungskräfte von Rüstungskonzernen ergattert. Jener gegen Papperger war angeblich am weitesten fortgeschritten. Das Verhältnis zu Russland war schon einmal besser. Früher wurden mit Russland gute Geschäfte gemacht. Für den Konzern waren sie offenbar so einträglich, dass es 2014 zu einem Eklat kam. Nachdem Russland die Krim annektiert hat und Sanktionen verhängt wurden, verklagte Rheinmetall die deutsche Bundesregierung, weil sie die Ausfuhrgenehmigung für die Lieferung eines Gefechtsübungszentrums in Russland annulliert hatte. Rheinmetall wurde dafür heftig kritisiert.

© APA/AFP/INA FASSBENDER Rheinmetall-Plakate im BVB-Stadion: Der Rüstungskonzern taugt nun als Fußballsponsor

Umschichtung von ziviler zu militärischer Sparte Neben dem Militärgeschäft hat Rheinmetall auch eine zivile Sparte namens "Power Systems". Sie bietet Produkte für die Automobil- und Energiewirtschaft an. Im Gegensatz zum brummenden Militärgeschäft leidet sie unter der Krise der Automobilindustrie. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 verbuchte die Sparte einen leichten Umsatzrückgang auf 1,543 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis schrumpfte um 3,8 Prozent auf 74 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der Sparte Weapon and Ammunition kletterte etwa der Umsatz im gleichen Zeitraum um 64,3 Prozent auf 1,554 Mrd. Euro, das operative Ergebnis verdoppelte sich fast auf 339 Mio. Euro. Insgesamt stieg der Umsatz im Rheinmetall-Konzern von 4,6 auf 6,2 Milliarden Euro. Mitarbeiter der zivilen Sparte wechseln nun zunehmend in die militärische.