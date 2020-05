Rettungsschirm soll besser schützen

Eine stärkere Beteiligung des Privatsektors an einem zweiten Rettungspaket für Griechenland ist ebenfalls kein Tabu mehr. Teil des zweiten Pakets für Athen ist es, dass private Gläubiger wie Banken und Versicherungen griechische Staatsanleihen in Papiere mit längerer Laufzeit umtauschen und so auf voraussichtlich 21 Prozent ihrer Forderungen verzichten. Dieser Verzicht könnte größer ausfallen. Ab heute, Montag, nehmen Experten der sogenannten Troika ( EU-Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) in Athen erneut unter die Lupe, wie sehr Griechenland die Budgetsanierung vorantreibt. Von ihrem Bericht wird es abhängen, ob Griechenland im Oktober die nächste Hilfskredit-Tranche von acht Milliarden Euro bekommt. Und ob die Privatgläubiger stärker herangezogen werden.



Der Idee, die Eurozone solle gemeinsame Anleihen, sogenannte Euro-Bonds, ausgeben, erteilte der deutsche Finanzminister allerdings erneut eine Absage. Die Schuldenkrise könne nicht mit noch mehr Schulden bekämpft werden, sagte Schäuble. "Man kann keinen Alkoholiker dadurch heilen, indem man ihm mehr Alkohol gibt." Auch erneute Programme zur Ankurbelung der Konjunktur lehnte er ab.



Gerade diese fordern aber rasch wachsende Länder wie Brasilien ein, weil sie befürchten, dass sie unter einer Flaute in den Industrienationen enorm leiden würden. Geht es nach Brasiliens Finanzminister Guido Mantega, sollten reiche Länder zumindest erwägen, ihre Defizite weniger hart zu bekämpfen - um mit den frei werdenden Mitteln die Konjunktur anzukurbeln.



Die Strategie sei, die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen und zugleich die Wirtschaftserholung sicher zu stellen, hieß es dann im Kommunique des IWF-Lenkungsausschusses. Die Eurozone versprach, "alles Notwendige zu unternehmen", um die Schuldenkrise zu lösen und die Stabilität des Finanzsystems zu sichern.