Retouren im Versandhandel "sinken dramatisch"

Post setzt auf E-Flotte

Die Post will in den nächsten Jahren ihre bestehende Elektrofahrzeug-Flotte von derzeit 2.100 Fahrzeuge sukzessive aufstocken und ebenfalls bis 2030 zu 100 Prozent CO2-frei auf der letzten Meile - also bis zum Endkonsumenten - zustellen. In Graz geschehe dies bereits heuer, so Post-Chef Georg Pölzl. Den Strom für den E-Fuhrpark liefern fünf eigene Photovoltaikanlagen. Post und Unito wollen mit ihrer "grünen Zustellung" auch dem Versandhandelsriesen Amazon die Stirn bieten. Der US-Konzern kündigte ebenfalls eine CO2-Neutralität bis 2030 an, in Österreich sei davon aber noch nichts zu sehen, so Gutschi.