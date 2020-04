Unito-Chef Gutschi: "Corona-Urknall verändert Einkaufsverhalten"

Digitalisierungs-Schub

Gutschi geht davon aus, dass die Konsumenten auch nach der Krise wesentlich mehr online einkaufen werden als zuvor. "Der Corona-Urknall verändert das Einkaufsverhalten nachhaltig". Kunden würden sich jetzt auf den Online-Kanal gewöhnen, viele hätten überhaupt das erste Mal im Internet eingekauft.

Mit Blick auf die Gesamtsituation im Handel spricht Gutschi gar von einer weiteren "Revoultion in der Handelslandschaft“. Die Veränderung, die der Handel normalerweise in den nächsten zehn Jahren durchmacht, werde jetzt in den Jahren 2020 und 2021 realisiert. Der Anteil des Online-Geschäfts am Gesamthandel werde sich durch "einen bis dato nicht gekannten Digitalisierungs-Schub" um 4 bis 5 Prozentpunkte zulegen, glaubt der Handelsprofi.