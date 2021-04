Rene Benkos Signa Sports strebt laut Insidern an die Börse

Der Tiroler Investor Rene Benko könnte seine Sport-Onlinehandelsplattform Signa Sports United Insidern zufolge über eine SPAC-Transaktion mit der Yucaipa Acquisition Corp in den USA an die Börse bringen. Die bereits in der Vergangenheit als Börsenkandidatin gehandelte Signa Sports United lote in Gesprächen unter anderem mit Yucaipa entsprechende Möglichkeiten aus und arbeite dabei mit Banken wie Citi zusammen, sagten Insider am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Starkes Wachstum

Signa Sports United, zu der unter anderem Onlinehändler wie Fahrrad.de oder Tennis Point gehören, könnte dabei mit einer Summe zwischen drei und vier Mrd. Dollar (rund 2,5 bis 3,4 Mrd. Euro) bewertet werden.

Die auf Radsport, Tennis, Teamsport sowie Outdoor-Bekleidung spezialisierte Signa-Tochter ist in den vergangenen Jahren auch durch Übernahmen stark gewachsen. Insidern zufolge steht sie vor der Übernahme des mit dem Fahrradhandel groß gewordenen britischen Onlinehändlers Wiggle. Signa und Wiggle wollten sich nicht äußern, von Yucaipa und Citi war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Der Onlinehandel mit Sportartikeln, unter anderem mit Fahrrädern, wächst in der Coronakrise rasant. Die Verbraucher achteten verstärkt auf ihre Gesundheit und trieben deshalb mehr Sport und kauften mehr online ein, hatte der Sport-United-Chef Stephan Zoll gesagt. Signa Sports United sieht sich als den mit Abstand größten Onlinespezialisten für die Sportbranche und bietet auch Händlern eine Plattform.