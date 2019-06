Benko: Signa verkauft Austria Campus 2 an Immobilienfonds

Die drei Player

Die Signa Gruppe ist in den Bereichen Real Estate und Retail tätig. Sie hat ein Immobilienvermögen in Höhe von 13,2 Milliarden Euro und ein Developmentvolumen in Höhe von von rund 8,5 Milliarden Euro.

Die Bayerische Versorgungskammer führt die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt mehr als 2,2 Millionen Versicherten und Versorgungsempfängern, rund 4,8 Milliarden Euro jährlichen Beitrags- und Umlageeinnahmen und rund 3,4 Milliarden Euro jährlichen Rentenzahlungen. Sie managt für alle Einrichtungen zusammen ein Kapitalanlagevolumen von derzeit rund 77 Milliarden Euro (Buchwert).

Universal-Investment ist die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum mit rund 446 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen, und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich.