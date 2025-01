Causa Benko: Wie die Stiftungen des Ex-Milliardärs geknackt werden sollen

Am Donnerstag ist er wieder das Gesprächsthema Nummer eins im Landesgericht Innsbruck. Denn Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger klagt die Mutter Ingeborg Benko in einem Zivilprozess. Frau Benko ist die wirtschaftlich Begünstigte der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck und der Ingbe Stiftung in Vaduz, Liechtenstein.

Grabenweger will die Stiftungen knacken und auf das Vermögen der beiden Einrichtungen zugreifen. Der Masseverwalter geht davon aus, dass Benkos Mutter nur „vorgeschoben“ ist und René Benko tatsächlich die Kontrolle über das Vermögen der beiden Stiftungen hat. Das Stiftungsvermögen soll sich im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Benko selbst ist als Einzelunternehmer in die Pleite geschlittert und mit rund 2,4 Milliarden Euro Forderungen von Gläubigern konfrontiert.

Das Vermögen einer Privatstiftung gehört nur ihr selbst und die Stiftungsvorstände sind unabhängig. Das bedeutet: „In dem Moment, in dem ein Stifter sagt, ich gebe mein Vermögen in die Stiftung, gehört das Vermögen nicht mehr ihm“, sagt ein namhafter Rechtsexperte zum KURIER. „Somit ist rechtlich anerkannt, wenn ich gegen den Stifter vermögensrechtlich vorgehen will, kann ich nicht auf das Vermögen der Stiftung zugreifen.“ Das werde aber dort durchbrochen, wo der Stifter darüber bestimmt, was mit dem Vermögen der Stiftung geschieht. „Nämlich dort, wo in Wahrheit der Stifter faktisch über die Verwendung des Stiftungsvermögens entscheidet“, sagt der Anwalt.