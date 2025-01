Nächste drei Millionenpleiten im ehemaligen Benko-Imperium

„Die Antragstellerin beschäftigt keine Dienstnehmer und ist auch nicht unternehmerisch tätig, da sie nur als „Zwischengesellschaft“ fungiert, deren Zweck ist Beteiligungen zu verwalten“, so Creditreform. "Es bestehen eigene Verbindlichkeiten in der Höhe von 10.000 Euro, jedoch haftet die Laura Warenhaus Premium Immobilien Management GmbH für bis zu 75 Millionen Euro."

Das ehemalige Firmen-Imperium von Rene Benko zerbröckelt weiter. Die Laura Warenhaus Premium Immobilien Management GmbH hat heute einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens am Handelsgericht Wien gestellt. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Die zweite Pleite

Die Laura Warenhaus Premium Immobilien Co-Invest GmbH & Co KG fungiert ebenfalls nur als „Zwischengesellschaft“ und ist zu 100 Prozent an der LAURA Warenhaus Premium Immobilien Beteiligung GmbH beteiligt, über deren Vermögen ebenfalls nun ein Konkursantrag eingebracht wurde. Es bestehen Verbindlichkeiten in der Höhe von 75 Millionen Euro.