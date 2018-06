Renationalisierung ist für Kapsch TrafficCom eine „Katastrophe“

Die Welt des Mautsystem-Anbieters Kapsch TrafficCom befindet sich in einem radikalen Umbruch. Das Unternehmen muss sich von Großprojekten verabschieden und mit kleineren und mittleren Projekten sein Auskommen finden. „Große Aufträge, wie in Weißrussland über 20 Jahre laufen zwar gut, gibt es aber kaum mehr“, sagt Kapsch-TrafficCom-Vorstandsvorsitzender Georg Kapsch.

„Es gibt leider die Tendenz zur Renationalisierung in Europa, was gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich eine Katastrophe ist“, so Kapsch. Manche Länder würden einheimische Unternehmen favorisieren, was teilweise EU-widrig sei. Sie würden damit aber „auf die Nase fallen“, weil diese Anbieter den Aufgaben oft nicht gewachsen seien.

Derartiges erlebt Kapsch derzeit in Polen, wo eine Ausschreibung eines Mautprojekts gestoppt wurde, weil die Regierung dessen Betrieb verstaatlichen will. Probleme hat Kapsch TrafficCom auch in Tschechien, wo das Unternehmen nicht als Billigstanbieter eingestuft wurde und deshalb Rechtsmittel ergriffen hat. Die Ausschreibung wurde daraufhin gestoppt.