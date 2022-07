Rekordhalbjahr bei AMAG, aber Sorge um Gasmangel

Stolz ist man auf die Fortschritte bei der Nachhaltigkeit. So stellte AMAG dieses Jahr das weltweit erste Aluminiumrad aus Recycling-Aluminium her. „Das macht uns auch unabhängiger von globalen Lieferketten, weil wir unsere Vormaterialen für Recycling lokal beziehen können.“, so Mayer. Für die Bemühungen um Nachhaltigkeit erhielt AMAG das Platin-Siegel von ecovadis, gehört damit also zu den „Top 1%“ der Branche.

Zukünftige Entwicklung

Die Gefahr eines Gasmangels macht aber auch dem Metallriesen zu schaffen. Momentan sei man in allen Produktionsschritten von Gas abhängig, was sich kurzfristig auch kaum ändern ließe. Mittel- und langfristig möchte man jedoch auf Wasserstoff umsteigen. Dafür brauche es allerdings noch viel Forschung, denn aktuell würden bei der Schmelze mit Wasserstoff Rückstände davon im Aluminium bleiben, welche die Qualität beeinträchtigen. „Schmelzen ist nicht gleich Schmelzen“, so ein Sprecher.