Urlaubsboom trotz Konjunkturflaute: TUI erwartet starkes Reisejahr

Der Reiseveranstalter TUI Österreich will weiter wachsen und sieht neuerlich eine starke Sommersaison 2025 kommen. Die Buchungen seien früher und stärker gestartet, hieß es am Donnerstag bei der traditionellen Pressekonferenz zum Start der Ferienmesse in Wien, der größten ihrer Art in Österreich.

Flugkapazitäten steigen

Die Flugkapazitäten bei der Tochter des deutschen TUI-Konzerns in Österreich steigen verglichen zum Vorjahr um ein knappes Fünftel. Es gibt pro Woche gut 300 Abflüge in den Ferien. „Der Tourismus ist international resistent gegenüber der schwächelnden Konjunktur“, sagte TUI-Österreich-Chef Gottfried Math. „Erlebnisse scheinen den Menschen wichtiger denn je.“ Das zeigten auch die Buchungszahlen in der laufenden Wintersaison auf Mittel- und Fernstrecken des Veranstalter-Riesen mit „Top-Zuwächsen“.

Deutliche Buchungszuwächse

Ausgaben der Urlauber steigen um etwa 5 Prozent. „Wir befinden uns mitten in Hochbuchungsphase für Sommer 2025“, erläuterte Math. „Wir blicken sehr zuversichtlich auf die kommende Saison.“ Er sprach von deutlichen Buchungszuwächsen „im zweistelligen Prozentbereich“. Dabei würden die heimischen TUI-Bucherinnen und -Bucher um etwa fünf Prozent pro Urlaub mehr investieren als für den vorigen Sommer. Das liege nicht nur an der Infaltion, sondern auch am Buchen für Zusatzleistungen.