Reisebüros zur Grenzöffnung: „Es gibt genügend freie Kapazitäten“

Eines vorweg: Die Österreicher verbringen etwa drei Mal so viele Urlaubstage (9,5 Mio. Nächte) in Italien als umgekehrt. Jetzt rückt der Italien-Urlaub wieder in greifbare Nähe.

Jene, die einen Flug, etwa nach Sardinien gebucht haben, sind aber mitunter mit einem Storno des Charters konfrontiert. Ob sich das mit der wiedergewonnenen Reisefreiheit ändert, steht noch in den Sternen. „Ist die Nachfrage da, werden Veranstalter über Angebote nachdenken. Flugzeuge gibt es ja genügend am Markt“, sagt Walter Krahl, Geschäftsführer von den Ruefa-Reisebüros. Freilich muss sich die Aufnahme der Verbindung für die nun relativ kurze Saison auch rechnen. „Und die Reisewarnung für die Region muss fallen, sonst wird kein Veranstalter den Charter aufnehmen“, meint Josef Peterleithner, Präsident des Reiseverbandes. Abzuwarten bleibt, ob Reisewarnungen, die bisher für ein ganzes Land gültig waren, künftig auf einzelne Regionen eingeschränkt werden.