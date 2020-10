Reisebüro: „Umsätze bei zwei bis fünf Prozent des Normalniveaus“

Laut seiner Schätzung liegen die Reisebüroumsätze aktuell bei zwei bis fünf Prozent des Normalniveaus. Die Geschäfte laufen jetzt also noch schleppender als im Sommer (zehn bis 15 Prozent des Normalniveaus). „Niemand rechnet mit einer Erholung vor der Sommersaison 2021.“ Selbst dieses Szenario sei noch sehr optimistisch. Letztlich hänge alles davon ab, ob und wann eine Impfung auf den Markt kommt.

Zur Orientierung: Normalerweise machen Reisebüros zwischen Oktober und Ende Jänner rund 40 Prozent ihres Geschäfts, doch heuer kommen die Buchungen völlig zum Erliegen. Veranstalter sind vor allem mit Stornos und mit der Rückabwicklung von Reisen beschäftigt. Geld verdienen sie damit naturgemäß keines. Gleichzeitig sind Reiseplanungen für nächstes Jahr mehr oder weniger unmöglich. Schließlich ist unklar, welche Airlines im kommenden Sommer welche Strecken anfliegen werden. Auf dieser Basis können keine Pakete geschnürt und verkauft werden. „Fest steht nur, dass wir, sobald die Nachfrage wieder anspringt, einen Engpass am Markt haben werden“, erläutert Kadanka. Schlicht, weil Fluglinien ihre derzeit stillgelegten Flieger nicht so schnell wieder in die Luft bekommen würden, wie es Urlaubshungrige gerne hätten.