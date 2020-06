Reichensteuer: Hollande entsorgt sein Prestigeprojekt

Es grenzt schon an Kindesweglegung: Sang- und klanglos hat Frankreichs Präsident François Hollande sein einstiges Prestigeprojekt verabschiedet. Die Reichensteuer von 75 Prozent, die auf Jahreseinkommen über einer Million Euro anfällt, ist seit Anfang 2015 Geschichte.

Bei ihrer Ankündigung 2012 hatte die Steuer noch Entrüstungsstürme ausgelöst. Der reichste Franzose, Bernard Arnault, beantragte sogar die Staatsbürgerschaft in Belgien. Allerdings konnte der Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH (Marken wie Louis Vuitton, Moët Hennessy oder Givenchy), dessen Familienbesitz auf 33,5 Milliarden Dollar taxiert wird, nicht belegen, dass sein Lebensmittelpunkt in Belgien liegt. Schauspieler Gerard Depardieu ergriff nach hitzigen Wortgefechten die Flucht und nahm den von Wladimir Putin angebotenen russischen Pass an.