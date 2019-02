Regierung wirbt um ausländische Investoren

Rund 100 Vorstandschefs und Geschäftsführer aus 16 Ländern treffen sich heute mit Vertretern der Bundesregierung bei der Veranstaltung Investinaustria. Ziel des bereits zum zweiten Mal abgehaltenen Events ist es, internationale Unternehmen für den Standort Österreich zu begeistern.

380 Millionen Euro investiert

Seit der ersten Investinaustria sind laut Bundeskanzler Sebastian Kurz 380 Millionen Euro in Österreich investiert worden. Die Gründe für Investments in Österreich sind laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck vielfältig. Ein im internationalen Vergleich hoher Anteil an gut ausgebildeten Fachkräften sowie ein hoher Invest in Forschung und Entwicklung seien die Hauptmotive.