Regierung sieht keinen Änderungsbedarf bei Kurzarbeit

Scharfe Kritik übte der Vizekanzler an OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Dieser sagte in der Vorwoche sinngemäß, dass nicht zwingend jedes Unternehmen gerettet werden müsse. "Die Krise kann auch reinigende Kräfte freisetzen. Nur überlebensfähige Firmen sollen überleben."

Kogler dazu: "Wir müssen großzügiger denken und können nicht jeden Euro überprüfen." Generell hält Kogler die Wortwahl in dieser Situation "unpassend und degoutant. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich so eine Wortmeldung erspart hätte, wenn man in so einer wichtigen Position sitzt." Blümel will zwar Missbrauch verhindern, aber im Zweifelsfall lieber ein Unternehmen mehr retten.