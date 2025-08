Refurbed: Wie geht es dem österreichischen Web-Start-up heute?

Und auch in anderen europäischen Märkten, wie etwa in Schweden, Tschechien oder Italien, ist Refurbed heute wieder aktiv. "Mit unserer jetzigen Größe macht das internationale Geschäft mehr Sinn", fasst Windischhofer zusammen.

"Zu schnell", wie Windischhofer heute weiß. Besonders die unterschiedlichen Sprachen und Währungen seien für das junge Unternehmen herausfordernd gewesen. „Ein Handy in Polen zu verkaufen ist einfach etwas anderes als es in Österreich zu verkaufen.“

Refurbed wurde 2017 in Wien von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl gegründet. Die Gründer halten heute noch 30 Prozent am Unternehmen. Der Rest gehört internationalen Investoren aus den USA und Europa.

Trotzdem sei Unternehmertum immer auch mit Herausforderungen verbunden – und das nicht nur in der Phase direkt nach der Gründung: "Ich würde nicht sagen, dass es heute einfacher ist. Die Schwierigkeiten sind einfach andere."

Refurbed musste einige Angestellten kündigen

So leide Refurbed unter der Bürokratie in Österreich, die auch vermehrt internationale Investoren abschrecke, beklagt Windischhofer. Auch bei der Zahl der Mitarbeiter gab es in den vergangenen Monaten Anpassungen. So arbeiteten bei Refurbed Ende 2024 noch 350 Mitarbeiter in ganz Europa verteilt.

Im Februar hatte das Unternehmen Medienberichten zufolge angekündigt, rund 20 Prozent seiner Belegschaft kündigen zu wollen. Das Ziel war "schlanker und effizienter zu werden, um langfristig zu wachsen", hieß es damals. Mittlerweile spricht der Geschäftsführer von 250 Mitarbeitern, die Refurbed beschäftigt.