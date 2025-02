woom

2013 als Garagen-Start-up gegründet, verkaufte woom 2024 330.000 Kinderräder, die Hälfte in der DACH-Region, 20 Prozent in den USA. Mitarbeiter: 200. Firmensitz neuerdings in der Muthgasse in 1190 Wien

Bernd Hake

Sieht sich als People-Manager, hat seinen Hauptwohnsitz in Deutschland, die Familie in London und den Arbeitsplatz in Wien. Der Markenspezialist war bei Red Bull und 22 Jahre bei Hugo Boss. Er soll jetzt als woom-CEO die Fahrradmarke in neue Umsatzhöhen bringen