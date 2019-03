Reformstau: Österreichs ungesunde Entwicklung

Damit ist Österreich sogar das EU-Schlusslicht. Das mag zwar am Lebenswandel liegen: ungesundes Essen, Trinken, Rauchen, zu wenig Bewegung.

Gesundheit

Der jüngste Länderbericht der EU-Kommission (Download-Link PDF-Dokument, deutsch, 82 Seiten) stellt aber auch dem Gesundheitssystem kein ideales Zeugnis aus. Dieses kostet in Österreich pro Kopf und Jahr nämlich um 728 Euro mehr als im EU-Schnitt. Gemessen an den Resultaten ist das zu viel.

Die von der Regierung initiierte Fusion der Krankenkassen sei „ein kleiner Schritt, der zunächst Anlaufkosten verursacht“, sagt Österreich-Berichterstatter Marc Fähndrich. „Ob es langfristig Einsparungen bringt, werden wir erst am Ende sehen.“

Der viel größere Kostentreiber sei der Spitalsektor: Die Österreicher sind öfter und länger in den Ambulanzen. Es werden Krankenhäuser gebaut, weil es Bundesländer so wollen – nicht weil es den Bedarf gibt.

Medizin-Equipment wie MRT-Geräte wird in den seltensten Fällen EU-weit ausgeschrieben und somit zu teuer eingekauft. Und es wird zu viel Geld in die Reparatur von Krankheiten und Schäden gesteckt anstatt in die Vorsorge und Vermeidung.

Pflege

Die Prognose geht von einer Verdoppelung der öffentlichen Ausgaben für die Langzeitpflege bis 2070 aus. Die Abschaffung des Pflegeregresses habe den Anstieg noch beschleunigt.