Reform der Altersvorsorge dringend nötig

Zu alt, zu unflexibel, zu teuer: Während in vielen Betrieben ältere Mitarbeiter vor allem als Kostenfaktor gelten, kommt es im Handel langsam zu einem Umdenken. Weil es im Verkauf immer schwieriger wird, geeignete Lehrlinge zu finden und weil auch die Kundschaft immer älter wird, entdecken Händler vermehrt die Generation 50 plus.

In Deutschland werben Betriebe längst aktiv um diese Altersgruppe, auch in Österreich gibt es erste Projekte. Der Möbelhändler Kika-Leiner etwa nutzt den Erfahrungsschatz Älterer für den Verkauf von Küchen oder Matratzen. „Eine Küche werde ich mir eher bei einem Mann um die 50 kaufen als bei einem Lehrling“, sagt Kika-Leiner-Chef Paul Koch. Bei Leiner ist ein Drittel der Beschäftigten über 45 Jahre alt. Die Wiener Bäckerei Felber wirbt aktiv Pensionisten als geringfügig Beschäftigte an. Zur Abdeckung von Früh-, Spät- und Sonntagsdiensten, wie Firmenchefin Doris Felber erzählt, aber auch der „älteren Kundschaft wegen“. In einige Filialen würden vor allem Pensionisten kommen. Wichtig, so Felber, sei ein Mix der Generationen, „in einer Filiale haben sogar Oma und Enkel gearbeitet“.

Arbeitsmarktexperten sehen im zunehmenden Fachkräftemangel generell eine Chance für Ältere. Firmen können sich immer weniger leisten, Fachwissen einfach in Pension zu schicken. Altersgerechte Arbeitszeitmodelle, Wertschätzung, sowie gezielte Förderung der Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt sind auch die Schlüssel dafür, dass Menschen länger im Erwerbsleben bleiben. ( Anita Staudacher)