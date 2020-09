Red-Zac-Chef: „Es gibt überall Engpässe“

Werden damit die Preise demnächst steigen?

Wir hoffen auf Stabilität. Das Motto lautet ja „Be happy to receive“, also dass man froh sein kann, wenn man überhaupt Ware bekommt. Gleichzeitig werden Mitbewerber wohl beginnen zu schleudern.

Wieso?

Ein Mitbewerber (Anmerkung: MediaMarkt/Saturn) ist bekanntlich in einer Reorganisationsphase und legt Warenlager zusammen. Ich bin überzeugt, dass es da zu Ausverkäufen kommen wird – die Frage ist nur, bei welchen Produkten und wie das den Markt unter Druck bringen wird. Das ist aus jetziger Sicht aber noch nicht viel mehr als ein Blick in die Glaskugel.

Könnte es nicht sein, dass die nächsten Monate bei den Verkaufszahlen eher mau werden, weil es zuletzt viele Vorziehkäufe gab?

Die Frage wird vielmehr sein, ob die Kaufkraft erhalten bleibt. Die traditionell umsatzstärksten Monate November – wegen dem Black Friday – und Dezember stehen noch bevor. Es decken sich derzeit alle mit genügend Ware ein.

Wie können Sie sich überhaupt gegen so große Handelsketten behaupten?

Wir sind ja mit Euronics in einem Einkaufsverband, der in 35 Ländern tätig ist und an dem 10.000 Outlets angeschlossen sind. Wir haben in Österreich in der Coronazeit sogar fünf neue Geschäfte eröffnet. Andere mussten dagegen Standorte schließen.

Kaufen die Leute nicht mehr im Internet?

Ja, in der Coronazeit sind selbst sonst treue Fachhandelskunden zu Online-Käufern geworden. Wir haben gerade eine Auszeichnung für einen virtuellen Beratungsassistenten bekommen, bei dem man auch in einem kleinen Geschäft das gesamte Sortiment abbilden kann, inklusive technischer Details.