Red Bull bleibt wertvollste Marke Österreichs, Signa holt auf

Dass Markenmanagement funktioniert, sieht man auch am Preis: „Neben einer Red-Bull-Dose um 1,49 Euro steht ein Energydrink um 29 Cent im Verkaufsregal – und die Leute kaufen die teure Dose“, erklärt Gerhard Hrebicek, was man im Fachjargon „Markenprämie“ nennt. Für den Herausgeber der Österreichischen Markenwertstudie liegen die Gründe für den Erfolg von Red Bull auf der Hand: Der Unternehmer Dietrich Mateschitz hat die Marke breit aufgestellt, in Medien, den Beziehungsaufbau zu Kunden, in Marketing und Sponsoring investiert.

Der Wert von Österreichs wertvollster Marke wird von den Studienautoren mit mehr als 13 Milliarden Euro beziffert und übertrifft die Nummer zwei im Ranking (Swarovski) um knapp zehn Milliarden Euro. So weit, so wenig überraschend.