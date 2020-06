Recycling: Ein Vorbild kommt aus Österreich

Ein Vorbild kommt aus Österreich: Die "Austrian Glas Recycling GmbH" wurde am Dienstag in Brüssel als Best-practice-Beispiel für Wiederverwertung ausgezeichnet. Umweltminister Andrä Rupprechter freute sich über die Recycling-Rate von 85 Prozent in der Glaswiederverwertung. Damit liege Österreich an der Spitze der EU und deutlich über dem EU-Durchschnitt von 70 Prozent.