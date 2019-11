Rechnungshof kritisiert Lobbyregister: Intransparent und unvollständig

In allen großen Skandalen, sei es Buwog, Telekom oder Eurofighter, sowie etlichen anderen Affären waren Lobbyisten involviert. Der gesamte Berufsstand geriet in Österreich dadurch in in ein schiefes Licht.

Das mit 1. Jänner 2013 in Kraft getretene Interessensvertretungstransparenz-Gesetz (LobbyG) sollte Klarheit darüber schaffen, wie das Zustandekommen von Gesetzen beeinflusst wird. Dafür wurde das Lobbyregister geschaffen. Es hagelte sofort heftige Kritik, das Gesetz sei „löchrig wie Emmentaler Käse“ und das Register völlig unbrauchbar, meinte etwa Transparency International.

Geringer Informationswert

Der Meinung schließt sich jetzt der Rechnungshof an: Das Register (lobbyreg.justiz.gv.at) trage nicht wesentlich dazu bei, die Transparenz zu erhöhen. Zudem werde die Gesetzeslage in Österreich nicht den internationalen Standards gerecht, heißt es im Bericht des Rechnungshofes. Überprüft wurden die Jahre 2013 bis 2018.