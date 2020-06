Rechnungshof: Agrarförderung höher als erlaubt

Der Rechnungshof bestätigte die im Vorjahr vorgelegten Zahlen der EU-Kommission, wonach Österreichs Nettobeitrag an Brüssel 2010 auf 677 Millionen Euro erhöht hat (2009: 402 Millionen). Von den 27 EU-Staaten waren 2009 und 2010 elf Nettozahler und 16 Nettoempfänger. Deutschland ist der größte Nettozahler, Österreich liegt auf Rang acht. Gemessen am Bruttonationaleinkommen zahlen Belgien, Deutschland und Schweden am meisten ein; Österreich liegt bei den Nettozahlern an neunter Stelle.