Reaktion auf Trump: China wirbt in Davos um Europa

Auch wenn der frisch vereidigte US-Präsident Donald Trump noch keine neuen Zölle beschlossen hat: Seine Aussagen beunruhigen schon jetzt zunehmend Europas führende Politiker und Unternehmer. In diesem Umfeld gibt es nun einen bemerkenswerten Vorstoß aus Asien.

Chinas stellvertretender Ministerpräsident Ding Xuexiang sagte in seiner Rede am Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag, dass seine Regierung für Multilateralismus, freien Handel, Klimaschutz und eine Stärkung der Vereinten Nationen stehe. „China ist ein entschiedener Verteidiger der internationalen Ordnung.“ Seine Regierung werde sich nicht abschotten, sondern freue sich über ausländische Investitionen. Er räumte aber ein, dass es dabei „in Einzelfällen“ Probleme gebe. Deutsche Firmen klagen seit Langem über systematische Benachteiligungen in China.