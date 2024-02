RBI vor Verkauf von Tochter in Weißrussland

Die Raiffeisen Bank International (RBI) will sich von ihrer belarussischen Tochter Priorbank trennen und befindet sich in dazu "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit der emiratischen Soven 1 Holding Limited. Das teilte das Geldhaus am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Veräußerung würde den Ausstieg der RBI aus dem weißrussischen Markt bedeuten. Gleichermaßen ginge damit ein Verlust in Höhe von 225 Mio. Euro auf Konzernebene einher.