RBI sieht sich für Rezession gerüstet

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem leicht gesunkenen Gewinn (s. Grafik) stößt in Tagen wie diesen kaum noch auf Interesse. Zu sehr ist der Blick auf das Hier und Jetzt und – noch viel wesentlicher – auf die Zukunft gerichtet.

Dies ist Vorstandschef Johann Strobl bewusst, als er Journalisten gegenüber am Mittwoch via Telefonkonferenz die Lage der Bank in Zeiten des Coronavirus darstellt. „Wir gehen aus der Position der Stärke in die Krise“, gibt er sich selbstbewusst.

Und stützt sich dabei auf drei Zahlen: Die Kernkapitalquote von 13,9 Prozent sei gut und gebe Raum für Sondermaßnahmen, die Kreditausfallrate liege mit 1,2 Prozent so tief wie noch nie; und es bleibe trotz der Widrigkeiten bei der Erhöhung der Dividende auf 1,0 Euro je Aktie. „Es ist nicht notwendig, die Dividende zu verändern, die mit 26 Prozent des Gewinns nicht sehr hoch und vorsichtig angesetzt ist.“