1,32 Milliarden Euro: RBI schrieb im Halbjahr mehr Gewinn

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Halbjahr 2024 ihren Gewinn weiter gesteigert. Unterm Strich fiel ein Konzernergebnis von 1,32 Milliarden Euro an, das waren um 7,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Russland und Belarus haben daran nach wie vor einen beträchtlichen Anteil - ohne die beiden Länder sinkt das Konzernergebnis um mehr als die Hälfte auf 604 Millionen Euro, teilte die Bank am Dienstag mit.

In den vergangenen Monaten geriet die Bank immer stärker unter Druck, den russischen Markt, auf dem sie mit ihrer Tochter Raiffeisen Russland seit den 1990er-Jahren vertreten ist, zu verlassen. Vonseiten der Bank wurde stets betont, dass an einem Verkauf oder einer Abspaltung gearbeitet werde. Aufgrund der Sanktionen gestaltet sich die Umsetzung eines Ausstiegs aber sehr schwierig.

Dennoch hat die RBI in Russland ihr Risiko weiter reduziert, heißt es in dem Bericht. Seit dem Höhepunkt im zweiten Quartal 2022 habe die Bank ihre Kundenkredite um fast 60 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro abgebaut. Zudem habe man den internationalen Zahlungsverkehr deutlich eingeschränkt und Maßnahmen zur weiteren Senkung der Kundeneinlagen getroffen.

So müsste die RBI bei einem Verkauf einen nicht-sanktionierten Käufer finden und die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin einholen. Ein früherer Plan der Bank, mit dem Kauf eines Strabag-Anteils, der zuvor dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska gehört hat, Mittel aus dem Land zu schaffen und das Russland-Exposure so zu reduzieren, wurde im Mai von zu hohen Sanktionsrisiken durchkreuzt. In Belarus feilt die Bank indessen seit mehreren Monaten an einem Verkauf ihrer Tochter Priorbank. Verhandelt wird dazu mit der emiratischen Soven 1 Holding Limited.