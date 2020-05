RBI bleibt in allen Ländern Osteuropas

Das Wirtschaftswachstum in Osteuropa liegt über dem Durchschnitt der Eurozone, die Verschuldung der einzelnen Staaten weit darunter. Daher gibt es für Herbert Stepic, Chef der Raiffeisen Bank International (RBI), keinen Grund, sich aus dem Raum zurückzuziehen. „Aus keinem Markt“, wie er betont. „Das gilt auch für Ungarn trotz der Prügel, die wir uns dort holen.“

Im Nachbarland hätte die Bankenabgabe eigentlich 2013 halbiert werden sollen, doch daraus wird nichts. Zusätzlich wird eine höher als ursprünglich geplante Finanztransaktionssteuer eingeführt. Damit will Ungarn 1,1 Milliarden Euro einnehmen und so das Budgetdefizit unter die Marke von drei Prozent drücken. Auf Kosten der Finanzbranche, wie sich Stepic empört. „Die ungarische Regierung lässt jegliche Handschlagqualität vermissen.“ Positiv aufgenommen hat der Banker aber die Absicht des Staates, die Schulden von Kleinstgemeinden (bis zu 5000 Einwohner) zu übernehmen. „Das ist das erste positive Zeichen seit zwei Jahren.“ Bei der RBI betrifft es Kredite im Ausmaß von 85 Millionen Euro. Insgesamt ist die RBI bei ungarischen Gemeinden mit 750 Millionen Euro engagiert. In den ersten neun Monaten schrieb die RBI in Ungarn 100 Millionen Euro Verlust.