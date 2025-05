Causa Benko: Erneute Hausdurchsuchung bei Signa in Wien und Innsbruck

In der Mega-Causa rund um den milliardenschweren Zusammenbruch des Signa-Konzerns und ihrem Gründer René Benko ist es heute, Mittwoch, zu weiteren Hausdurchsuchungen in der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse und an Adressen in Innsbruck, darunter in den Büros im Kaufhaus Tyrol, gekommen. Die Razzien werden im Rechtshilfe-Weg für die Staatsanwaltschaft München I durchgeführt. Zuerst hat die Kronen Zeitung darüber berichtet.

Beobachter stellen sich bezüglich der Hausdurchsuchungen die berechtigte Frage, was sich die Behörden nach so langer Zeit noch an neuen Erkenntnissen erwarten. Denn im Vorjahr wurden in Sachen Signa und Benko bereits umfangreiche Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Von den Signa-Räumlickeiten im obersten Stockwerk des Kaufhaus Tyrol lässt sich vortrefflich das Innenleben des Einkaufstempels beobachten. Vor neugierigen Blicken der Kunden sind die Büros jedoch durch silbergraue Vorhänge geschützt. Am Mittwochvormittag stehen sie offen. Auf einem der Gänge der Büros ist ein Polizeibeamter postiert.

"Ich kann Ihnen lediglich bestätigen, dass heute weitere Durchsuchungen in Sachen Signa durchgeführt werden. Förmlich gesehen ist es ein Einsatz der WKStA unter Beteiligung der StA München I. Die Durchsuchung findet bei Signa-Objekten in Österreich statt", so die Münchener Oberstaatsanwältin Anne Leiding zum KURIER.

Indes wollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf KURIER-Anfrage keine Stellungnahme abgegeben.