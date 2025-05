115.080 Euro: Benkos Luxus-Jagdgewehr wird versteigert

In einer Aussendung des Auktionshauses Aurena wird das Jagdgewehr als ein eher "ungewöhnliches Exponat" beschrieben.

Der Rufpreis für die Scheiring-Doppelbüchse mit aufwendiger Ornamentgravur und Goldmonogramm "RB" in der Pistolengriffkappe liegt bei 18.400 Euro, teilte das Auktionshaus Aurena am Dienstag in einer Aussendung mit.

Der Neupreis der Waffe lag 2019 bei 115.080 Euro. Besichtigt werden kann das Exponat am 28. Mai am Standort des Auktionshauses in Niklasdorf.

In einem Schätzwertgutachten heißt es: "Die Doppelbüchse ist mit einer aufwendigen tiefgestochenen Ornamentgravur ausgestattet. Über die gesamte Fläche des Baskül sind Goldeinlagen eingearbeitet. Die Läufe habe eine durchgehende Achtkantform, welche im oberen Bereich des Laufes mit Ornamenten und Goldeinlagen versehen ist. Das Korn an der Laufmündung ist in einem plastisch dargestellten Keiler eingearbeitet. Das Schaftholz der Büchse ist ein sehr hochwertiges Wurzelmaserholz."