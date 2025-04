Causa Signa: Benko bestreitet in erster Einvernahme die Vorwürfe

Signa-Gründer Rene Benko ist seit Mitte Februar in U-Haft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, am 8. und am 9. April fand nun seine erste Einvernahme statt, wie der Standard am Freitagnachmittag online berichtete.

Konkret ging es bei der Befragung um eine (nicht zustande gekommene) Kapitalerhöhung von Juni 2023. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Benko vor, Geld von Signa-Investoren im Kreis geschickt und als Beitrag der Familie Benko Privatstiftung ausgegeben haben.

"Dieser Verdacht trifft nicht zu", erklärte Benko.