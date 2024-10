Ray-Ban macht das meiste Geschäft mit smarten Meta-Brillen

Meistverkauftes Produkt in den Geschäften

EssilorLuxottica, das Unternehmen hinter Ray-Ban und anderen bekannten Brillenmarken, etwa Oakley, hat Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. "Über die Leistung von Ray-Ban Meta freuen wir uns sehr. Wir sehen hier eine Erfolgsgeschichte", wird Stefano Grassi, EssilorLuxottica CFO von Uploadvr zitiert. "Nicht nur in den USA, sondern auch hier in Europa. In 60 Prozent der Ray-Ban-Geschäfte in Europa, in der gesamten EMEA-Region, sind Ray-Ban Meta das meistverkaufte Produkt."