Rausverkauft: Diese österreichischen Traditionsmarken haben ausländische Eigentümer

Aktuell kommen zwei Unternehmen mit Geschichte dazu. Zum einen ist dies Zweiradhersteller KTM . Dessen bisheriger Haupteigentümer Stefan Pierer hat sich übernommen und kämpft um sein Lebenswerk. Schon seit 2007 hat er mit der indischen Bajaj-Gruppe einen Partner, der auch an der börsenotierten Pierer Mobility beteiligt ist. Bajaj soll nun zum Retter werden, indem die Gruppe KTM 600 Mio. Euro zur Sanierung zur Verfügung stellt. Im Gegenzug werden die Inder Pierers Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft übernehmen.

Der Salzburger Skihersteller Atomic mit Sitz in Altenmarkt, gegründet 1955 von Alois Rohrmoser, wurde nach dem Konkurs 1994 vom finnischen Konzern Amer Sports geschluckt. Zu Amer gehören auch die Spormarken Salomon und Wilson. Amer Sports wiederum gehört seit 2019 zu knapp 95 Prozent einem internationalen Konsortium unter der Führung des chinesischen Sportriesen Anta Sports . Produziert werden die Atomic-Ski in Altenmarkt, es gibt auch ein Werk in Bulgarien. Die Skischuhe der Marke werden in Rumänien gefertigt. Atomic beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.

4 Billa, Bipa, Adeg, Penny

1953 gründete Karl Wlaschek die erste Diskont-Parfümerie WKW und führte 1961 den Namen Billa als Abkürzung für Billiger Laden ein. 1969 kam die Handelskette Merkur dazu, die heute unter Billa Plus firmiert. Im Jahr 1996 verkaufte Wlaschek sein Handelsimperium an die deutsche Rewe-Gruppe. Im Geschäftsjahr 2024 setzte Rewe in Österreich mit den Marken Billa, Billa Plus, Penny, Bipa, Adeg und der Touristik-Sparte fast elf Milliarden Euro um. Der Konzern beschäftigt hierzulande 46.900 Mitarbeiter. Bis Ende 2027 wird Rewe mehr als 1,5 Milliarden Euro in Österreich investieren.

5 Brauereiriese Brau Union

Alles begann 1921 mit der Gründung der Braubank, die Aktien von Brauereien erwarb und später zur Österreichischen Brau AG fusionierte. In den nächsten Jahrzehnten wurde eine Brauerei nach der anderen übernommen. Im Jahr 2003 schluckte der Amsterdamer Heineken-Konzern die Brau Union Österreich AG mit Sitz in Linz, die fünf Millionen Hektoliter Bier im Jahr umsetzt und damit Österreichs größtes Brauunternehmen ist. Zur Brau Union gehören 18 Bier-Marken, darunter sind Gösser, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schwechater, Zipfer, Schladminger, Schleppe, Villacher und Fohrenburger.

6 Mineralwasser Römerquelle

Schon die alten Römer sollen das natürliche Mineralwasser, das von Quellen im burgenländischen Edelstal stammt, sehr geschätzt haben. Daher kommt auch der Name Römerquelle. Doch die Quellen sind über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten und wurden erste Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. Ab 1925 wurden die Quellen kommerziell genutzt. 1965 wurde die Römerquelle GmbH & Co KG gegründet. Seit 2023 gehört die Römerquelle zu Coca-Cola HBC Austria, dem Österreich-Zweig des internationalen Getränkekonzerns. Neben Wasser werden auch Wellnessgetränke erzeugt.

7 Klavierbauer Bösendorfer

Der Name Bösendorfer steht seit zwei Jahrhunderten für Spitzenqualität. 1828 gegründet, siedelt sich der Betrieb 1870 in der Graf-Starhembergasse in Wien-Wieden an, wo später auch Konzerte stattfanden. 1966 übernahm die US-Holzfirma Kimball die einstige k.k. Klaviermanufaktur. Im Jahr 2002 wurde Bösendorfer von der Gewerkschaftsbank Bawag übernommen. Nach dem Verkauf der Bawag an den US-Fonds Cerberus wurde Bösendorfer 2007 vom japanischen Instrumentenbauer Yamaha übernommen. Die Klaviere werden heute in Wiener Neustadt hergestellt.