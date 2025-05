Das Schicksal der maroden Textilkette Palmers wird am Dienstag besiegelt. Am Landesgericht Wiener Neustadt werden die Gläubiger über den angebotenen Sanierungsplan (20 Prozent Quote) abstimmen. Von der Sanierungsverwalterin wird mit Forderungen in Höhe von 81 Millionen Euro kalkuliert, damit müssten für die Quote 16,2 Millionen Euro aufgebracht werden. Dazu kommen noch 600.000 Euro Verfahrenskosten.

Die Quote kann weder von Palmers noch von den bisherigen Gesellschaftern, den Brüdern Tino und Luca Wieser sowie der Liechtensteiner Contact Finanz und Handels AG (CFA), gestemmt werden.