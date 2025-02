Wer hinter der Marke Palmers steckt

Das Traditionsunternehmen Palmers (515 Mitarbeiter, 113 Filialen) steckt in der tiefsten Krise seiner Firmengeschichte. Am vergangenen Freitag wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Der Schuldenberg (69,19 Millionen Euro) ist höher als der Umsatz (66,6 Millionen Euro). Nun soll ein neuer Investor die Sanierung finanzieren und das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur bringen. Unklar ist, ob die Alteigentümer an Bord bleiben oder ihre Anteile an den neuen potenziellen Investor abgeben.

Im Dienste Benettons

Die Wieser-Brüder sind Enkel der Maßschneider Josef und Friederike Knilli, die ein gleichnamiges Modehaus in Graz führten. Bei den Großeltern haben die Sprösslinge ihre ersten Erfahrungen mit dem Textilgeschäft gemacht. In den ersten drei Jahren hatte Marc Wieser, heute 52, das Ruder bei Palmers in der Hand. Er ist zuvor durch eine besonders harte Schule gegangen. Er war zwölf Jahre lang persönlicher Assistent des italienischen Modemachers Luciano Benetton im Veneto.

„Ich habe in meinen ersten zwölf Jahren bei Benetton insgesamt drei Wochen Urlaub gehabt“, erzählte Marc Wieser vor Jahren dem KURIER. „Luciano Benetton hat mich geschunden, er hat mich aber auch unterstützt und ich habe von ihm viel gelernt.“ Danach hat Wieser rund 15 Jahre lang als Franchisenehmer Benetton-Megastores in Graz, Vösendorf und Wien geführt. Er wollte eigentlich schon mit Benetton 2003 Palmers erwerben, kam aber damals nicht zum Zug. Knapp drei Jahre nach der Übernahme der Firma Palmers zog sich Marc Wieser „wie angekündigt aus der operativen Führung des Unternehmens aus privaten Gründen zurück“, hieß es in einer Aussendung.